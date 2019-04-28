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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطلائع يحتفلون بعيد ميلاد اسلام جمال .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفني بقيادة البلجيكى لوك ايميل بعيد ميلاد زميلهم اسلام جمال سلمونتي في اجواء اسرية، ويستعد الطلائع لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس.
وخسر الطلائع من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى. ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف. ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.
احتفال طلائع الجيش
الطلائع
طلائع الجيش
عيد ميلاد فى طلائع الجيش
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