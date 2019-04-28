لوك ايميل يحذر لاعبى الطلائع من الفسيخ قبل مواجهة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل منح لاعبيه راحة من للتدريبات غدا الاثنين احتفالا بشم النسيم.
ويتدرب الطلائع غدا الاثنين في تمام التاسعة صباحا علي ان يتوجه الفريق صباح الثلاثاء للاسكندرية للمبيت هناك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاهلي.
وحذر لوك ايميل لاعبي الطلائع من الافراط في تناول الفسيخ خوفا من زيادة اوزانهم قبل مواجهة الاهلي.
ويستعد الطلائع لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، وخسر الطلائع من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى.
ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.
ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.
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