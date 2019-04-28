الأهلى يستعيد الشحات وهانى ووحيد قبل مواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثلاثى الأهلى حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد فى مران الأهلى الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعافى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن التواجد في قائمة الأهلي للمباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، وشارك حسين الشحات بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي منعه من المشاركة في مران الفريق الأحمر الجماعي أمس السبت
كما انتظم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة المصري، وأعلن هاني جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام طلائع الجيش.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
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