شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق مديرا للكرة بالنجوم فى جهاز رمضان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد الطويلة رئيس نادى النجوم تعييم محمد فاروق نجم الأهلى الأسبق مديرا للكرة بالجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة رمضان السيد . كان مسئولو النجوم قد تعاقدوا مع رمضان السيد كمديرا فنيا للفريق خلفا لمؤمن سليمان الذى فشل فى تحقيق أى فوز مع الفريق خلال المباريات التى خاضها يذكر أن النجوم يحتل مؤخرة جدول الدورى برصيد 25 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بجدول الترتيب .

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