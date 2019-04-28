شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك حائرة الليلة بين "الإسكندرية وأكتوبر" من أجل اليد والقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماهير نادى الزمالك ستكون حائرة الليلية بين فريقى القدم وكرة اليد فى ظل ارتباط كلا الفريقين بمواجهتين مهمتين على صعيد الدورى وأفريقيا.

يطمح جمهور الزمالك فى تحقيق فريق كرة اليد الفوز على غريمه التقليدى الأهلى فى المواجهة المرتقبة بينهما والمحدد لها السابعة مساء الليلة، فى نهائى دورى المحترفين لتحديد صاحب اللقب على صالة أكتوبر الدولية، ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل أو الفوز من أجل التتويج، خاصة أنه يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة ويليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

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أما فريق كرة القدم بنادى الزمالك فيخوض لقاءً مهماً فى التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بحضور 30 ألف مشجع من جمهور الزمالك الذى ينتظر تحقيق نتيجة تساهم فى إراحة الفريق قبل لقاء الذهاب فى تونس.