شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس الدفع بـ"زيزو" بجوار طارق حامد لتأمين وسط الزمالك أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" بجوار طارق حامد فى منطقة وسط الملعب، أمام النجم الساحلى بالمباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى جروس لتأمين منطقة وسط ملعب الزمالك أمام النجم، عن طريق الدفع بطارق حامد وبجواره محمود عبد العزيز الذى يجيد الدفاع والإلتحامات لما يتمتع به من قوة بدنية بخلاف إمكانياته فى الربط بين خط الدفاع والهجوم.

ومن المنتظر أن يوضح جروس ملامح التشكيل النهائى لفريقه فى الجلسة الفنية التى سيعقدها معهم فى السادسة مساءًا بفندق الإقامة، قبل التوجه لملعب المباراة، كما سيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة بشأن المواجهة والأدوار المطلوبة منهم خلال اللقاء، مع شرح سريع بالفيديو لنقاط القوة والضعف المقرر التركيز عليها فى مواجهة النجم الساحلى.