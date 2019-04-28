شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يفاضل بين 5 مدربين لخلافة محجوب.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد أبوصندوق، رئيس نادى الرجاء المطروحى، عن دراسة مجلس إدارة نادى الرجاء السيرة الذاتية للخماسى وائل القبانى مدرب منتخب السويس السابق وياسر رضوان مدرب جمهورية شبين السابق وأحمد الكأس مدرب أبوقير للأسمدة وهانى العقبى المدير الفنى لدمنهور السابق وتامر مصطفى مدرب كوكاكولا.

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وأكد أبوصندوق أنه ينتظر الاجتماع مع محافظ مطروح لتحديد الدعم الذى ستقدمه المحافظة للفريق فى الموسم المقبل من أجل تحديد استراتيجية الفريق في الموسم المقبل، وهو ماسيحسم اسم المدير الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر داخل نادى الرجاء، فإن ياسر رضوان المدير الفنى السابق لجمهورية شبين هو أقرب وأقوى المرشحين لقيادة الفريق، خاصة أنه يتمتع بسيرة ذاتية قوية فى دورى القسم الثانى، وهو ما يرجح كفة نجم الجبهة اليمنى الأسبق للأهلى فى قيادة محاربى الصحراء الموسم المقبل.