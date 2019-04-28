شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بفوز كرم كردى بمنصب نقيب الصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بفوز الدكتور كرم كردى عضو مجلس الإدارة بمنصب نقيب الصيادلة، فى الانتخابات التي أجريت مؤخرا. Advertisements ويعقد مجلس إدارة اتخاد الكرة اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الأخيرة للمتتخب قبل بطولة امم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر وأيضا مناقشة مواعيد الدورى الأخيرة.

الاحتفال بكردى



كرم كردى

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