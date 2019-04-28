شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك فى جدول استعداد الإنتاج بعد تأجيل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى اجتماعا في الوقت الحالى مع مختار مختار المدير الفنى للفريق، ومحمد عبد الله المدرب العام للفريق لمناقشة تعديل جدول استعدادات الإنتاج بعد تأجيل مواجهة الزمالك.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.
كان عامر حسين قرر تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل و5 مايو المقبل.
وبذلك يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي 10 مايو المقبل، وسيكون الإنتاج أمام فترة طويلة من التوقف بدون مباريات منذ لعبه مباراة المقاولون العرب، لذا سيتم البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال تلك الفترة.
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