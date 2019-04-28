يلا شوت مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان اليوم 28-4-2019 | الاسطورة livehd7 بث مباشر الصفاقسى...

تابع لايف مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 في الكونفيدرالية الافريقية، مباراة الذهاب فى الدور قبل النهائى، المباراة ستقام الليلة فى الخامسة مساء بتوقيت تونس و المغرب على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس بتونس،فريق الصفاقسى التونسى لعب فى دور الثمانية مع فريق نكانا الزامبى و انهزم ذهاباً 2/1 بينما فاز فى مباراة العودة بهدفين مقابل لاشىء، بينما فريق نهضة بركان المغربى فاز ذهابا و ايابا على فريق جورماهيا الكينى 7/1، و مباراة اليوم صعبة لكلا الفريقين و سيحاول فريق اقتناص المباراة.

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كورة لايف مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان بث مباشر اليوم فى مدينة صفاقس التونسية على ملعب الطيب المهيري، فى تمام الخامسة بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الامارات

kora star شاهد مباراة الصفاقسى التونسى و نهضة بركان المغرب بث مباشر

مباراة الصفاقسى التونسى ضد نهضة بركان المغربى سوف تذاع حصرياً مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1 كما تذاع المباراة مجاناً داخل الاراضى التونسية على قناة التونسية الوطنية الارضية بث أرضى

تشكيل فريق الصفاقسى

الهولندي رود كرول مدرب الصفاقسي التونسي اعلن عن تشكيل الفريق كالتالى

حراسة المرمى : ايمن دحمان.

الدفاع : حمزة المثلوثي – هاني عمو – نسيم هند – حسام داجدوج.

الوسط : علاء المرزوقي – ندير قريشي – حمزة جيلاسي – كينسجلي سكري.

الهجوم : فراس الشواط – حبيب الوسلاتي

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تشكيلة نهضة بركان كالتالي :

حراسة المرمى : محمدي.

الدفاع : نيمساوي، إيسوفو دايو، مقدم، شابو.

الوسط : الكاس، اويدار، لاريي ناجي، الهلالي.

الهجوم : لابا، لاكير

نزل اللاعبون الى ارض الملعب و سيبدا اللقاء فى غضون لحظات

الشوط الاول

ثلاث دقائق منذ بداية المباراة النتيجة تعادل سلبى