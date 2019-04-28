يلا شوت live hd7| رابط سريع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر yalla shoot رابط كورة...

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كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يوتيوب kora live، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 في الأسبوع السادس والثلاثون من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخمسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، وسيتم إضافة رابط يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر الأسطورة للبث المباشر kora star.

مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بي ان سبورت hd2 ، ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بتعليق حفيظ دراجي، وسيتم توفير رابط Yalla Shoot Plus مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي كورة أون لاين ، يلا شوت حصري ، مشاهدة مباراة مانشستر اليوم أونلاين حصري ، بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي لحظة بلحظة.

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مان يونايتد وتشيلسي مباشر الشوط الأول، ستكون تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم أمام تشيلسي كالتالي: ديخيا – شو – بايلي – ليندلوف – يونغ – بوغبا – ماتيتش – هيريرا – راشفورد – لوكاكو – ماتا.

أما عن تشكيلة تشيلسي اليوم فستضم كيبا – الونسو – روديغير – لويز – ازبليكويتا – كوفاسيتش – جورجينيو – كانتي – هازارد – هيغوايين – ويليان.

بداية الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر.

خوان ماتا يسجل الهدف الأول في المباراة لصالح مان يونايتد في الدقيقة 10.