مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم 28 أبريل 2019 في الدوري الإنجليزي

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نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم 28 أبريل 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وستنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 بتعليق المعلق الرياضي المشهور رؤوف خليف في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مان يونايتد تشيلسي 1 0

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد الموضحة بعاليه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني بالجولة 26 في الدوري الإنجليزي، فكونوا معنا.

في الدقيقة 11 من زمن المباراة يسجل اللاعب خوان ماتا هدف التقدم لصالح فريقه مانشستر يونايتد لتصبح نتيجة المباراة الآن بين مان يونايتد وتشيلسي 1-0 لصالح الشياطين الحمر.