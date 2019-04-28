نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الأحد 28-4-2019 في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot حصري كورة لايف بث مباشر بدون تقطيع اليوم، يلا شوت يوتيوب رابط مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشر اليوم في الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي

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ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم مباشر محل اهتمام جميع عشاق الدوري الإنجليزي في ظل الصراع المستمر بين الريدز والسيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، هناك الكثير والكثير من الجماهير تترقب مباراة مانشستر سيتي اليوم ، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD2

ستكون تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام بيرنلي تضم كلا من: إيدرسون – بنجامين ميندي – نيكولاس أوتاميندي – جون ستونز – كايل ووكر – فيليب فودين – إلكاي جوندوجان – ديفيد سيلفا – ليروي ساني – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي مباشر الآن.

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شوط أول غير مقبول من جانب مانشستر سيتي، حيث فشل الفريق في تسجيل أي أهداف طوال الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

السيتي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال الشوط الثاني لاستعادة الصدارة مرة أخري.

أجويرو يسجل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي ويتصدر ترتيب الدوري مرة أخري.