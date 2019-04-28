نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي .. ترتيب الدوري الانجليزي الآن

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فاز مانشستر سيتي فوزاً صعباً على مستضيفه بيرنلي بهدف دون رد سجله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، وجاء هدف اجويرو في مرمى بيرنلي بعد معاناة كبيرة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عل حساب ليفربول.
ترتيب الدوري الانجليزي
لم يتبق سوى جولتين على نهاية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وفي الوقت الحالي يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 92 نقطة، ويأتي خلفه نادي ليفربول برصيد 91 نقطة، ويتبقى مباراتان لكل فريق، حيث سيلتقي ليفربول ضد نيوكاسل وولفرهامبتون، في حين يلتقي مانشستر سيتي ضد واتفورد وليستر سيتي.
ملخص مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي
- تبدأ المباراة الآن بين الفريقين فريقين يعتمدان بأسلوبان مختلفان من حيث اعتماد بيرنلي على الكرة الانجليزية والبدنية واعتماد السيتي على الكرة الشاملة.
- بدأت المباراة الآن ولا يزال التعادل السلبي بدون اهدف في الخمس دقائق الأولي بين الفريقين وسط سيطرة من مانشستر سيتي.
- سيطرة على الكرة من جانب مانشستر سيتي دون فرص محققة حتي الآن للفريق الانجليزي حيث لا توجد أى عملية لصناعة الفرص.
- مرور نصف ساعة الآن على بداية المباراة ولا زالت الهجمات قليلة وخجولة من الفريقين.
- ضغط كبير من مانشستر سيتي من أجل أحراز هدف التعادل للفريق قبل نهاية الشوط الأول.
- صافرة نهاية الشوط الأول من المواجهة والسيتي يتعادل مع مضيفه بيرنلي سلبياً ويتبقي شوط واحد أمامه من أجل استعادة الصدارة.
- مرور 10 دقائق من الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي مستمر.
- سيرجي أجويرو يحرز هدف الفوز لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 62.