نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي .. ترتيب الدوري الانجليزي الآن

فاز مانشستر سيتي فوزاً صعباً على مستضيفه بيرنلي بهدف دون رد سجله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، وجاء هدف اجويرو في مرمى بيرنلي بعد معاناة كبيرة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عل حساب ليفربول.

ترتيب الدوري الانجليزي

لم يتبق سوى جولتين على نهاية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وفي الوقت الحالي يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 92 نقطة، ويأتي خلفه نادي ليفربول برصيد 91 نقطة، ويتبقى مباراتان لكل فريق، حيث سيلتقي ليفربول ضد نيوكاسل وولفرهامبتون، في حين يلتقي مانشستر سيتي ضد واتفورد وليستر سيتي.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي