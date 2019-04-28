شاهد كورة ستار.. مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر kora star كورة لايف | مشاهدة مانشستر...

يستضيف ملعب أولد ترافورد واحدة من المباريات الهامة والكبيرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 والتي ستكون لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين بالدوري الإنجليزي وجميع محبي ومتابعي الفريقين يريدون مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر كورة ستار اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي عبر الإنترنت، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر كورة ستار اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والعراق والمغرب، ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة اون لاين اليوم مجانا على موقعنا عبر هذه الصفحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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