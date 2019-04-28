مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان يلا شوت كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين الأسطورة livehd7 بث...

يلا شوت مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، يواجه نادي الصفاقسي التونسي اليوم نادي نهضة بركان المغربى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كورة ستار مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، وجدير بالذكر أن نادي الصفاقسى قد تأهل وصعد لدور نصف نهائي الكونفدرالية بعد فوزه على نادي نكانا الزامبى بنتيجة 3 – 2 فى مباراتين الذهاب والعودة، بينما فاز نهضة بركان على نادي جورماهيا الكينى بنتيجة 7 – 1.

بث مباشر كورة لايف الصفاقسي ونهضة بركان

كورة أون لاين مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، يسعى فريق الصفاقسي اليوم إلى الفوز بالمباراة حتى يستعد لمباراة الإياب يوم 5 مايو القادم على أرض فريق نهضة بركان، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

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المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الصفاقسي ونهضة بركان 6:00 م بتوقيت مصر 7:00م بتوقيت السعودية ملعب “الطيب المهيرى” قناة beIN SPORTS HD 1، والقناة التونسية الوطنية الارضية.

الأسطورة لايف الصفاقسي ونهضة بركان

الأسطورة livehd7 مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، نعرض لكم رابط البث المباشر قبل المباراة بربع ساعة.