مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان yalla shoot كورة لايف kora star كورة أون لاين الأسطورة livehd7 بث...

يلا شوت مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، ننتظر مواجهة حادة وشرسة اليوم بين نادي الصفاقسي التونسي ونادي نهضة بركان المغربى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد فى إطار مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كورة ستار مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، وقد استطاع نادي الصفاقسى الصعود لدور نصف نهائي الكونفدرالية بعد انتصاره على نادي نكانا الزامبى بنتيجة 3 – 2 فى مباراتين الذهاب والعودة، أما نهضة بركان فقد انتصر على نادي جورماهيا الكينى بنتيجة 7 – 1.

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كورة أون لاين مباراة الصفاقسي ونهضة بركان، يسعى كلا الفريقين الصفاقسي ونهضة بركان اليوم إلى الفوز بالمباراة التى تُقام فى تمام الساعة السادسة مساء يتوقيت مصر على ملعب الطيب المهيري، وتُذاع المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1، والقناة التونسية الوطنية الارضية.

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