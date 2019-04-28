بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت bein ماتش كورة ستار رابط مشاهدة الزمالك والنجم...

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت كورة ستار yalla shoot رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم كورة اون لاين bein يوتيوب متعدد الجودة، تتجه أنظار جماهير الفارس الأبيض الزمالك اليوم تجاه ملعب برج العرب بالأسكندرية لمتابعة نتيجة مباراة اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية حيث يبحث الزمالك عن فوز ثمين يمكنه من خوض مباراة العودة بعد 7 أيام من الآن في تونس بأريحية ليتمكن من الصعود لنهائي البطولة لأول مرة.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر الزمالك يلا شوت kora star، الزمالك بث مباشر اليوم كورة لايف كورة ستار الزمالك يوتيوب، وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة على قناة bein sport HD1 بتعليق عصام الشوالي وأيضا على شاشة النيل الرياضية للبث الأرضي، واستطاع الزمالك الصعود لهذا الدور بعد اقصاء حسنية أغادير في مباراة استاد السويس التي شهدت جدل تحكيمي بالغ حينها.

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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم يلا شوت yalla كورة ستار بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي كورة اون لاين الزمالك مباشر بدون تقطيع، ويغيب عن المباراة من جانب النجم الساحلي مهاجمه الأساسي كريم عريبي والذي طرده الحكم المصري البنا في مباراة الفريق مع الهلال السوداني في مباراة العودة والتي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وينضم لذلك أيضا حارس الفريق وليد كريدان للاصابة، ووصف روجيه لوميرا مدرب النجم تلك الغيابات بأنها نصف قوة الفريق.

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سيتم اضافة البث قبل بداية اللقاء

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