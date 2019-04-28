هنا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم في الكونفدرالية| موعد...

ماهي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، وموعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي التونسي، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة الذهاب من جدول مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها الزمالك النجم الساحلي على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، في المواجهة التي يطمح من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل البحث على التأهل والتواجد في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

مباراة الزمالك اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كاس الإتحاد الإفريقي، يدخلها ممثل الكرة التونسية النجم الرياضي الساحلي، بعد التغلب في الدور الماضي، على حساب الهلال السوداني، وفي المقابل الزمالك يدخل مباراة اليوم، بعد التغلب في الدور الماضي على حساب حسنية أكادير المغربي.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

بداية مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28/4/2019 في لقاء الذهاب، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا بتوقيت المغرب المحلي، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي مباشرة يوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم بين النجم والزمالك، كل من المعلق عصام الشوالي، بجانب المعلق علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم، ستكون هي قناة التلفزيون المصري المفتوحة، على البث الأرضي، وذلك في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على أحد القنوات الأرضية فقط.

كما ستكون بعض القنوات المفتوحة العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم، وفي حالة تواجد سنقدمه لكم فتابعونا.

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في التعليقات توقع معنا نتيجة مباراة الزمالك والنجم التونسي اليوم.

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متابعة مباراة الزمالك اليوم.

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