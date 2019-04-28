حيرة بين جماهير الزمالك علي تشجيع فريق القدم ام اليد اليوم

جماهير نادى الزمالك ستكون حائرة الليلية بين فريقى القدم وكرة اليد فى ظل ارتباط كلا الفريقين بمواجهتين مهمتين على صعيد الدورى وأفريقيا.

يطمح جمهور الزمالك فى بتحقيق انتصار فريق كرة اليد على غريمه التقليدى الأهلى فى المواجهة المنتظرة بينهما والمحدد لها السابعة مساء اليوم، فى نهائى دورى المحترفين لتحديد صاحب البطولة على صالة أكتوبر الدولية، ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل أو الفوز من أجل التتويج باللقب، خاصة أنه يحتل الصدارة برصيد 40 نقطة ،ويليه فى المركز الثانى الأهلى برصيد 39 نقطة.

أما فريق كرة القدم بنادى الزمالك فسيخوض لقاءً مهماً فى التاسعة مساءً بملعب برج العرب بالإسكندرية أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بحضور 30 ألف مشجع من جمهور الزمالك الذى يريدون تحقيق الالقاب والنتائج الايجابية وعن مباراة لايوم يريدون نتيجة تساعد فى إراحة الفريق قبل لقاء الذهاب فى تونس.