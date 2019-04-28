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كتب: ضياء السقا
حقق مانشستر سيتي، فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف السيتي الوحيد، سيرجيو أجويرو في الدقيقة 63.
وكان ليفربول، قد اكتسح ضيفه، هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح هدفين، وصنع أخر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بملعب آنفيلد، في إطار نفس الجولة.
وسجل ساديو ماني "هدفين"، وصلاح "هدفين"، فيما سجل كايتا هدفا من صناعة النجم المصري.
وبذلك اعتلى مانشستر سيتي الصدارة بـ92 نقطة، متفوقا على ليفربول بنقطة واحدة، فيما تجمد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الـ15.
المباريات المتبقة لليفر والسيتي
ويرصد الموجز المباريات المتبقة لليفربول ومان سيتي، في إطار صراعهما على اللقب.
مباريات ليفربول: نيوكاسل- وولفرهامبتون
مباريات السيتي: ليستر سيتي- برايتون
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، رفع أجويرو رصيده لـ20 هدفا، متساويا مع ساديو ماني، في المركز الثاني، خلف المتصدر محمد صلاح والذي يمتلك21 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أجويرو.. والمباريات المتبقية للريدز والسيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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