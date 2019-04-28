الأغرب فى التاريخ.. لاعبو ليدز يتركون الكرة إلى أستون فيلا لاستقبال هدف (فيديو)

كتب - مروان عصام

ضرب مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، مثالاً رائعاً فى الروح الرياضية خلال المباراة التى جمعت بين فريقى ليدز يونايتد وأستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 45 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

سجل ليدز يونايتد هدفاً أشعل بركان الغضب لدى الجهاز الفنى ولاعبى أستون فيلا، حيث كان ينتظر لاعبو أستون فيلا إيقاف المباراة بسبب سقوط أحد زملائهم على الأرض بسبب الإصابة، لكن لاعب ليدز يونايتد تجاهل الواقعة وزار شباك أستون فيلا.

بيلسا...