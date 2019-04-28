هازارد يقرر الانتقال إلى هذا النادي

أكد نجم هجوم فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، تورجان هازارد، أنه توصل لاتفاق مع بروسيا دورتموند الألماني على الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.

وصرح اللاعب البلجيكي الدولي إلى محطة تلفزيون بلجيكية قائلاً: “توصلت لاتفاق مع بروسيا دورتموند، تحدثت إليهم”.

وأوضح هازارد (26 عاماً) أن الناديين يتفاوضان حالياً بشأن الصفقة ولكن مفاوضاتهما ستستغرق بعض الوقت.

ويرتبط هازارد مع مونشنغلادباخ بعقد يمتد حتى 2020، وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن النادي طلب 40 مليون يورو للاستغناء عنه.

وإذا حصل مونشنغلادباخ على هذا المقابل المالي، سيصبح هازارد أغلى لاعب في تاريخ بروسيا دورتموند.

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وحتى الآن، يتصدر أندري شورله قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ دورتموند حيث انتقل للفريق في صيف 2016 قادماً من فولفسبورغ مقابل 30 مليون يورو.

وتشير المؤشرات إلى أن دورتموند يرغب في تخفيض المقابل المالي المطلوب.

ويسعى دورتموند لضم هازارد من أجل تعويض رحيل اللاعب الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش الذي سينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف هذا العام مقابل 64 مليون يورو.

وقضى هازارد، شقيق نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد، 5 مواسم مع مونشنغلادباخ حيث خاض خلالها 144 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا) وسجل خلالها 30 هدفاً وصنع 34 هدفاً لزملائه.