أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ تشكيل الفريق أمام نورنبرج، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد، على ملعب فرنكن ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ31من الدوري الألماني. فرنكن ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ31من الدوري الألماني. وجاء التشيكل كالآتي: في حراسة المرمى : زفن Advertisements أولرايش. في خط الدفاع : ماتس هولميس، ديفيد الابا، نيكلاس زوله. خط الوسط : خافي مارتينيز، تياغو ألكانتارا، ليون جوريتزكا ، جوشوا كيميش. خط الهجوم : ليفاندوفسكي، كينجسلي كومان، تومس مولر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام نورنبرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.