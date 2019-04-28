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سارة سمير تحطم الرقم الإفريقي في رفع الأثقال

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استطاعت البطلة المصرية سارة سمير ان تكسر الرقم الإفريقي في منافسات الخطف

لوزن 76 كجم لتكتب رقما جديدًا
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باسمها.

حيث رفعت سارة وزن 112 كجم لتحطم الرقم الافريقي السابق في الخطف والذي كان 110 كجم.  

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