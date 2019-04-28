سارة سمير تحطم الرقم الإفريقي في رفع الأثقال

استطاعت البطلة المصرية سارة سمير ان تكسر الرقم الإفريقي في منافسات الخطفلوزن 76 كجم لتكتب رقما جديدًا
باسمها.
حيث رفعت سارة وزن 112 كجم لتحطم الرقم الافريقي السابق في الخطف والذي كان 110 كجم.
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