سارة سمير تحطم الرقم الإفريقي في رفع الأثقال

استطاعت البطلة المصرية سارة سمير ان تكسر الرقم الإفريقي في منافسات الخطف لوزن 76 كجم لتكتب رقما جديدًا لوزن 76 كجم لتكتب رقما جديدًاباسمها. حيث رفعت سارة وزن 112 كجم لتحطم الرقم الافريقي السابق في الخطف والذي كان 110 كجم.

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