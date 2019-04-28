شاهد.. مانشستر سيتي يحقق فوزًا صعبًا على بيرنلي بالدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في التغلب على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج". سجل هدف اللقاء الوحيد سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة وتفصلة نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 91.

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