صورة.. بيع تذاكر مباراة الزمالك والنجم الساحلي أمام نادي سموحة

اجتمع عدد كبير من جماهير الزمالك أمام نادي سموحة السكندري، لشراء تذاكر مباراة الأبيض أمام النجم الساحلي التونسي، والتي يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية. التونسي، والتي يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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