هازارد يقود تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء مانشستر يونايتد بعد قليل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين قليل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثينمن الدوري الإنجليزي "البريمييرليج". وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: في حراسة المرمى: كيبا Advertisements خط الدفاع: الونسو، روديجير، لويز، ازبليكويتا خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، كانتي خط الهجوم: هازارد، هيجوايين، ويليان

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