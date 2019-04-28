الارشيف / اخبار الرياضه

هازارد يقود تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء مانشستر يونايتد بعد

قليل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من "البريمييرليج".

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

Advertisements

خط الدفاع: الونسو، روديجير، لويز، ازبليكويتا

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، كانتي

خط الهجوم: هازارد، هيجوايين، ويليان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يقود تشيلسي أمام مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا