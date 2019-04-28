ليفربول يبحث عن هدفه القديم

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن دعم صفوفه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل، خاصة تدعيم خط وسط الفريق الهجومي في ظل البحث عن لاعب منذ رحيل فيليب كوتينيو في

العام الماضي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ليفربول فتح باب المفوضات مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير لاعب نادي ليون لضمه خلال الصيف

المقبل.

وحاول ليفربول ضم اللاعب في العام الماضي مقابل 70 مليون يوور قبل أن يرفض نبيل فقير الرحيل ويفضل البقاء في الدوري الفرنسي لعام آخر.

ونجح اللاعب العام الماضي في التألق بالدوري الفرنسي مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية.