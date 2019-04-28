بوجبا وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي بعد قليل، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من ترافورد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: في حراسة المرمى: دي خيا Advertisements خط الدفاع: شو ، بايلي ، ليندلوف ، يونج خط الوسط: بوجبا ، ماتيتش، هيريرا خط الهجوم : راشفورد ، لوكاكو ، ماتا

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