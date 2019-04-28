البطل المصري أحمد علي يفوز بـ3 ذهبيات في بطولة أفريقيا للأثقال

استطاع الرباع المصري أحمد علي كسر الرقم الأفريقي وكتابة رقم جديد باسمه في منافسات الخطف والكلين والحصول علي 3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية لرفع الاثقال في وزن 89 كجم، والتي تقام في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 الي

30 ابريل الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

حيث استطاع البطل المصري احمد علي الفوز ب 3 ميداليات ذهبية بعد ان رفع 163 كجم في الخطف، و200 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع باجمالي

363 كجم.

وجاء الرباع التونسي وجيه طلال بميدالتين فضيتين بعد ان رفع 149كجم في الخطف، ليحصل علي فضية المجموع باجمالي 322 كجم.

اما الرباع الغاني كريستيان امواه حصل علي برونزيتين بعد ان استطاع رفع 148 كجم في الخطف، ليحصل علي برونزية المجموع 320 كجم.

والرباع الليبي أحمد أبو زريبة يحصل علي برونزية الكلين بعد ان استطاع رفع 174 كجم.