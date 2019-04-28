شقيق هازارد ينتقل في دورتموند الصيف المقبل

توصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع ثورجان هازارد شقيق إدين هازارد نجم تشلسي الإنجليزي، لانتقاله إليه في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "VTM" أن اللاعب ثورجان هازارد للاعب بوروسيا مونشدجلادباخ الألماني، وافق على الانتقال إلى دورتموند، حيث توصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه للرحيل

رغم تبقي عام في عقدة.

وكانت بعض التقرير ربطت بين اللاعب وليفربول ودورتموند قبل أن يعلن في تصريحات تلفزيونية أنه انتقل إلى دورتموند وقدم النادي الألماني 25 مليون يورو لضمه.