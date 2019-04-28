شاهد.. أجويرو يسجل أول أهداف مانشستر سيتي في بيرنلي

نجح فريق مانشستر سيتي في التقدم بالهدف الأول على نظيره بيرنلي في المباراة التي تجمعهما على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ36 من على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ36 منالدورى الإنجليزى الممتاز "البريمييرليج" وسجل أجويرو الهدف الأول في الدقيقة 63 من عمر المباراة لتصبح النتيجة تغلب مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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