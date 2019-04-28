رياضة | أجويرو يسجل رقما قياسيا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يسجل رقما قياسيا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو أجويرو هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 63، وذلك بعد إضاعة لاعبي الفريق الكثير من الفرص خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وأصبح أجويرو ثاني لاعب في تاريخ البريمرليج يسجل 20+ هدف خلال 5 مواسم متتالية بعد اللاعب الفرنسي تيري هنري لاعب فريق أرسنال، وجاءت أهداف اللاعب الأرجنتيني كالتالي في الخمسة مواسم.

- موسم 14/15 : 26 هدف

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- موسم 15/16: 24 هدف.

- موسم 16/17: 20 هدف.

- موسم 17/18: 21 هدف.

موسم 18/19: 20 هدف حتى الآن