رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً هاماً على بيرنلي بهدف نظيف اليوم الأحد وذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق هدافه سيرخيو أجويرو بالدقيقة 63 ليمنح السيتي ثلاثة نقاط غالية في مشواره بالبريميرليج ويصل للنقطة 92 في الصدارة.

1- مانشستر سيتي: 92 نقطة

2- ليفربول: 91 نقطة

3- توتنهام: 70 نقطة

4- تشيلسي: 67 نقطة

5- أرسنال: 66 نقطة

6- مان يونايتد: 64 نقطة

7- وولفرهامبتون: 54 نقطة

8- ليستر سيتي: 51 نقطة

9- إيفرتون: 50 نقطة

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10- واتفورد: 50 نقطة

11- وست هام: 46 نقطة

12- كريستال بالاس: 43 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد: 42 نقطة

14- بورنموث: 42 نقطة

15- بيرنلي: 40 نقطة

16- ساوثهامبتون: 38 نقطة

17- برايتون: 35 نقطة

18- كارديف: 31 نقطة

19- فولهام: 26 نقطة

20- هدرسفيلد: 14 نقطة