رياضة | المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في البريميرليج بعد الفوز على بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في البريميرليج بعد الفوز على بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على مضيفه فريق نادي بيرنلي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاحد على ملعب إستاد تيرف مور لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتزينز بالفضل إلى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والستين من المباراة ليهدي فريقه ثلاثة نقاط هامة في طريق التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 92 في صدارة ترتيب البريميرليج بفارق نقطة وحيده عن الوصيف ليفربول صاحب ال91 نقطة.

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وتتبقى لكتيبة بيب جوارديولا مباراتين الأولى يوم الاثنين المقبل السادس من مايو على ملعب الاتحاد لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين حينما يستضيف فريق نادي ليستر سيتي.

واللقاء الثاني يختتم به لقاءات البريميرليج ضد برايتون يوم الاحد 12 مايو على ملعب فالمر.

فهل يتخطى مانشستر سيتي المباراتين المقبلتين ويحصد لقب الدوري ؟