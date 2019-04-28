رياضة | أجويرو يقرب مانشستر سيتي خطوة نحو لقب البريميرليج بفوز صعب على بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يقرب مانشستر سيتي خطوة نحو لقب البريميرليج بفوز صعب على بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو أجويرو هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 63، وذلك بعد إضاعة لاعبي الفريق الكثير من الفرص خلال الشوط الثاني من اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 92 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.