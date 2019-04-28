رياضة | جهاد عامر تتابع عن كثب لجان المقابلات الشخصية لمتطوعي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد عامر تتابع عن كثب لجان المقابلات الشخصية لمتطوعي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق ، عمل لجان المقابلات الشخصية المقامة اليوم الأحد للشباب المصري الراغبين فى التطوع فى بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو القادم.

وتقوم رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بالمرور الدائم والمستمر على مدار اليوم على اللجان المنعقدة، التى تضم عدداً من أساتذة الجامعات متخصصين فى اللغات الأجنبية، وخبراء فى مجال اللغة وقياس المهارات.

وقالت الدكتورة جهاد عامر :"إنه وفقاً للمهارات المتوفرة لدى الشباب المتقدمين للتطوع ببطولة إفريقيا يتم اقتراح التوزيع المبدئي على مختلف المواقع بالبطولة، ويتم بعد ذلك إقامة دورة تدريبية عامة للشباب الذين سيتم اختيارهم بعد المقابلات الشخصية للتدريب على المهارات الأساسية للتعامل والتواصل وحل المشكلات والعمل تحت ضغط، علاوة على التعرف عن كثب على قدرات ومهارات الشباب فعلياً وتجهيزهم للعمل فى مختلف مواقع البطولة، وفقاً لمهاراتهم بعد خوضهم لمرحلة التدريب المتخصص بالتنسيق الواجب مع رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية".

وبدأت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية فعاليات اليوم الثاني من المقابلات الشخصية فى التاسعة من صباح اليوم الأحد لمقابلة الشباب المتقدمين للتطوع ببطولة إفريقيا والذين سجلوا بياناتهم على الموقع الاليكترونى الرسمي للبطولة. وتستهدف اللجنة اليوم عقد مقابلات لعدد 800 شاب وفتاة من القاهرة والجيزة والقليوبية.