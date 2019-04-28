رياضة | نجم منتخب كينيا لـ" الخليج 365 الرياضي" : مجموعتنا صعبة.. وسنثبت للجميع أن الكرة الكينية تحسنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب كينيا لـ" الخليج 365 الرياضي" : مجموعتنا صعبة.. وسنثبت للجميع أن الكرة الكينية تحسنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتوني أكومو لاعب زيسكو يونايتد الزامبي و أحد أبرز لاعبي المنتخب الكيني يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية و تواجد كينيا بجانب كل من السنغال و الجزائر و تنزانيا، إليكم الحوار التالي :

ما رأيك في إختيار مصر لتنظيم كاس الأمم الإفريقية؟

مصر بلد رائعة و تأخذ دائما عبء إستضافة أكبر البطولات بسبب توافر الإمكانيات لديها و هي بلد لديها شعب يحب كرة القدم لذلك نأمل أن يكون أفضل تنظيم.

هل صعود كينيا إلي كأس الأمم يعد إنجاز؟

بالطبع صعود كينيا إلى كأس الامم الإفريقية في مصر هو إنجاز يُظهر أننا قد تحسننا في كرة القدم عن السابق و ذلك شئ رائع لنا.

ما هي طموحاتك في كأس إفريقيا مع كينيا؟

طموحاتي كفرد هي مساعدة كينيا على التأهل من مرحلة المجموعات إلى الأدوار المتقدمة في البطولة و أريد أن أقول إن كل شئ ممكن خلال البطولة.

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هل تعد مجموعة كينيا هي الأصعب في كأس الأمم بسبب تواجد السنغال و الجزائر؟

إنها مجموعة صعبة وصعبة ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للفرق الأخرى أيضًا، أعلم أن الجزائر والسنغال هما المرشحان المفضّلان للتأهل من المجموعة لكن كرة القدم كل شئ ممكن بها.

ما رايك في الدولي المصري محمد صلاح؟

إنه لاعب رائع، لقد قام بعمل جيد للغاية، إنه أسطورة إفريقية.

هل كينيا ستكون مختلفة في البطولة القادمة؟

لقد حققت كينيا نتائج جيدة في السنوات الأخيرة ، لذلك ليس لدي أدنى شك في أن الأداء سيكون جيد و سنظهر للجميع إننا تحسننا.

هل مصر قادرة علي الفوز باللقب؟

بالطبع مصر قادرة فهي تملك فريق جيد جدا قادر علي الفوز باللقب.