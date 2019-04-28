رياضة | مهام جديدة لـ"جابر" مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهام جديدة لـ"جابر" مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتولى محمود جابر وعطية صابر المدرب العام والمدرب المساعد للفريق الأول المهام البدنية بجانب المهام الفنية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام حرس الحدود الثلاثاء القادم باستاد جهاز الرياضة العسكرى لحساب الجولة الــ31 بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تخفيف الحمل البدنى للاعبين لاسيما أن الموسم قد قارب على الانتهاء.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد قام بتعيين جابر وصابر بجانب صبرى المنياوى الذى يتولى منصب مدير الكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.