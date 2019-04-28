رياضة | محمود وحيد يتعافى وينتظم في تدريب الأهلي قبل لقاء الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود وحيد يتعافى وينتظم في تدريب الأهلي قبل لقاء الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن التواجد في قائمة الأهلي للمباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.