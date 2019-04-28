رياضة | حسين الشحات ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمباراة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمباراة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى الشحات من الإجهاد العضلي الذي منعه من المشاركة في مران الفريق الأحمر الجماعي أمس السبت واكتفى بجلسة في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.