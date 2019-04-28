رياضة | محمد هاني يعلن جاهزيته مع الأهلي أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هاني يعلن جاهزيته مع الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى هاني من الإصابة في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف نظيف.

وأعلن هاني جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام طلائع الجيش، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.