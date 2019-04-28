رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادا للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادا للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع لاعبيه حول أهمية مباراة طلائع الجيش وضرورة تحقيق الفوز فيها، كما قام بمنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.