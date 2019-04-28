رياضة | هازارد يقود تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - روديجير - ماركوس الونسو.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.