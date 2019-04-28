رياضة | جناح الإسماعيلي: لا بديل عن تحقيق الثلاث نقاط في المباريات المتبقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الإسماعيلي: لا بديل عن تحقيق الثلاث نقاط في المباريات المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى على علم جميع أعضاء الفريق بحزن الجماهير بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وأضاف مجدى :”الإسماعيلى يتمتع بجماهيرية كبيرة وهذا أحيانا يضعنا تحت ضغط كبير لكننا عازمون على مصالحتهم بالنتائج المميزة”.

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وواصل :”الجهاز الفنى الجديد تحدث مع اللاعبين بشكل ايجابى من أجل إعادة الثقة لديهم ونتمنى لهم التوفيق فى قيادة الفريق لإستعادة طريق الانتصارات مجددا”.

وشدد جناح الدراويش :”لم يعد هناك أى بديل عن تحقيق الثلاث نقاط فى المباريات المتبقية من أجل حصد أفضل مركز ممكن بجدول ترتيب الدورى”.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 للدورى المحلى.