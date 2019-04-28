رياضة | الإسماعيلي يحتل المركز الـ44 إفريقيا في آخر 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحتل المركز الـ44 إفريقيا في آخر 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تصنيفه التراكمى للأندية فى آخر 5 سنوات. وجاء الإسماعيلى فى المركز الرابع محليا خلف الأهلى والزمالك والمصري وفي المركز الــ44 على مستوى القارة برصيد 5 نقاط. وكان الدراويش قد ودع مؤخرا منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية من مرحلة المجموعات. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 للدورى المحلى.

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