رياضة | واقعة تاريخية.. المحمدي ومدرب مرشح للأهلي يشاركان في تفويت هدف لليدز يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واقعة تاريخية.. المحمدي ومدرب مرشح للأهلي يشاركان في تفويت هدف لليدز يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المصري أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، أحد أغرب المواقف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بفض اشتباك فريقه ولاعبي ليدز يونايتد.

وسقط أحد لاعبي أستون فيلا مصابًا في لعبة مشتركة، وفيما بدا أن لاعب ليدز يركل الكرة خارج الملعب لعلاج المصاب، حصل عليها زميله ماتيوز كليتش وانطلق نحو المرمى ليحرز هدفًا لليدز تقدم به على منافسه في الدقيقة 72،.

وأدت تلك الواقعة إلى إثارة غضب لاعبي أستون فيلا ودخلوا في شجار مع نظرائهم في ليدز ونتج عن ذلك طرد لاعب أستون فيلا أنور الغازي

وطلب مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد من لاعبي فريقه السماح لأستون فيلا بتسجيل هدف التعادل وهو ما حدث بالفعل، وسجل "ألبيرت أدوماه" هدف التعادل في الدقيقة 77 بتمريرة من زميله المصري أحمد المحمدي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1رغم أن ليدز يونايتد كان في حاجة إلى الفوز في ظل الصراع على التأهل إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

يذكر أن مارسيلو بيلسا كان مرشحًا لتدريب الأهلي المصري في أوقات كثيرة لكن مطالبه المادية تسببت تعثر الصفقة.

شيفيلد يونايتد يعود للدوري الإنجليزي ببركة أستون فيلا

نجح نادي شيفيلد يونايتد في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادل ليدز يونايتد مع أستون فيلا بنتيجة 1 ـ1 في الجولة قبل الأخيرة.

واحتل ليدز يونايتد المركز الثالث برصيد 83 نقطة قبل الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، ليمنح بطاقة التأهل المباشر لصاحب المركز الثاني شيفيلد يونايتد صاحب الـ 88 نقطة والمتصدر نوريتش سيتي (91 نقطة).

زيدان يطلب عودة مدافع المغرب لريال مدريد

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عودة الدولي المغربي أشرف حكيمي المعار إلى صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين.

ويرغب زيدان في تواجد أشرف حكيمي على الجهة اليسرى مع مارسيلو، بعد أن لعب في هذا المركز أغلب مبارياته مع فريق بروسيا دورتموند، ومنتخب المغرب أيضاً.

ويبدو أن مدرب ريال مدريد يفضل حكيمي الذي قام هو بتصعيده للفريق الأول عام 2017، على اللاعب الشاب سيرخيو ريجيلون الذي شارك كثيراً هذا الموسم مع سولاري.

التاريخ الأسود يطارد محمد صلاح أمام برشلونة

لعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراة واحدة أمام برشلونة الإسباني عندما كان في روما الإيطالي، وذلك قبل صدام الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح روما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح أمام برشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما

ليفربول يغازل مدافع ريال مدريد

وضع نادي ليفربول الإنجليزي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتماماته خلال الانتقالات الصيفية.

وحدد نادي ريال مدريد سعر بيع مدافعه رافائيل فاران في الميركاتو الصيفي المقبل في ظل العروض المتوقع وصولها إليه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يقبل برحيل فاران إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو على الأقل خاصة أنه يسعى لتجديد عقده.

وكشف عن أن فاران تلقى اتصالات من ليفربول وناد آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يوفنتوس يثق أنه قادر على إقناع المدافع الفرنسي بارتداء قميص السيدة العجوز.

يذكر أن الكثير من التقارير الإسبانية أكدت مؤخرًا أن فاران يبحث عن خوض تحدٍ جديد خارج ريال مدريد، في الموسم المقبل.

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

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مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".