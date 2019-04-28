رياضة | نابولي يهزم فروسينوني بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يهزم فروسينوني بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز نابولي تواجده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فروسينوني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وسجل هدفي نابولي درايس ميرتينز وأمين يونس في الدقيقتين 19 و49.

ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققاً لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.