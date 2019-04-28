بعد مأساة نجله.. وفاة والد إيميليانو سالا حزنا عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي هوراسيو سالا، والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا - الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 يناير الماضي – وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

خوليو مولر، عمدة قرية “بروغريسو” شمال العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس قال في تصريحات له: تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو في الخامسة صباحا كان الأطباء قد وصلوا إلى المكان، لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه.

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عائلة سالا كانت في حداد بعد رحيل اللاعب إيميليانو، البالغ من العمر 28 عاما، المنتقل من فريق نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إيميليانو سالا، كان قد توفي في الرحلة، التي كانت تقله من نانت إلى كادريف إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش، وتم العثور على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا.

هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” كانت قد ذكرت أن دافيد إيبوتسون قائد الطائرة كان يعني من عمى ألوان، والذي كان يمنعه من الإقلاع بالطائرات ليلا.. ولم يكن يملك رخصة ليلية في رخصته الخاصة للطيران، وأنه كان يتوجب عليه ارتداء نظارة للرؤية القريبة.